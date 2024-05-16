الإمارات تدين الهجوم الإجرامي على رئيس وزراء سلوفاكيا

المصدر: (أبوظبي، براتيسلافا - وكالات)

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أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بشدة الهجوم الذي استهدف روبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، وأعرب سموه عن أسفه الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بيان له، عن خالص مواساته وتضامنه لعائلة روبرت فيكو، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا. كما أعرب سموه عن أمنياته لفيكو بالتعافي والشفاء العاجل.

كما أكد سموه إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، قد تعرض أمس، لإطلاق نار عدة مرات، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا، في وسط البلاد.

وأعلنت الحكومة السلوفاكية أن وضع فيكو في «وضع حرج»، وقد تم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الأولي قبل نقله إلى العاصمة براتيسلافا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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