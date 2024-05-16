أمير الكويت: سنتابع أداء الحكومة ونحاسب المقصرين

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أدت حكومة الكويت الجديدة، أمس، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بالعاصمة.

فيما أكد أمير الكويت أنه سيتابع الحكومة الجديدة في تنفيذ أعمالها وسيحاسب من يقصر في أداء عمله، موجهاً إياها بتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وجدول زمني محددين.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن رئيس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح و13 وزيراً أدوا اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الذي ترأس أيضاً اجتماعاً استثنائياً للحكومة في قصر بيان.

وقال الأمير مخاطباً رئيس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية، «مواصلة للسير في سبل الإصلاح الذي ارتضيناها وترسيخاً لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم».

تحديد الأولويات

وأضاف أمير الكويت للحكومة: «وإذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله فإنني أوجهها إلى ما يلي:

تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة.

الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.

تطوير كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.

تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت.

تفعيل دور الإعلام ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه لتنالوا ثقتهم وتأييدهم فثقة الشعب غالية لا تقدر بأثمان.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكويتي، مخاطباً الأمير: «بتوجيهاتكم السامية ونصائحكم الحكيمة وخطابكم السامي 10 مايو الجاري شخصتم سموكم أحوال البلاد وحددتم مواطن الخلل واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد».

وأضاف «نعاهد الله العلي القدير وسمو الأمير على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى جهودنا لخير وطننا ومصلحة شعبه الكريم».

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