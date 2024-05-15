المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالمنامة

المصدر: المنامة - وام، وكالات

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد الخميس المقبل في مملكة البحرين الشقيقة.

وعقدت أمس أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويبحث الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس، ومناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، ومنها تقرير رئاسة القمة الـ33 عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجدات هذا البند الذي يشمل موضوعات عدة، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

كما يتضمن البند الخاص بالقضية الفلسطينية متابعة تطورات الاستيطان، وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة كذلك بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي ومنها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية بالسودان، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن ودعم الصومال وجزر القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وأريتريا.

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية ويشتمل موضوعات عدة منها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة ومشروع الإعلان الختامي للقمة.

وعقد وزراء الاقتصاد العرب أول من أمس اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتي سترفع إلى القادة لإقرارها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، أن القمة العربية في المنامة تنعقد في توقيت شديد الحساسية، حيت تواجه فيه الدول العربية تحديات سياسية وأمنية وتنموية متشابكة، مشيراً إلى أن القمة ستكون قمة استثنائية في توقيتها وأهميتها ومكانها، لا سيما وأنها سوف تُناقش الكثير من التحديات في مقدمتها التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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