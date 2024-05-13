مؤتمر الكويت: مليارا دولار دعماً لغزة

المصدر: الكويت - أ.ف.ب

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تعهّدت جهات مانحة مجتمعة في الكويت، أمس، تقديم أكثر من ملياري دولار لدعم قطاع غزة المحاصر والمدمّر جراء حرب مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وجاء في البيان الختامي لمؤتمر دولي للمانحين، نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المبلغ وهو ملياران و696 ألفاً و314 دولاراً «يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة».

ودعا البيان الذي تلاه المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر سعود الصميط، إلى «إطلاق نداء إنساني عاجل ومناشدة لجميع قادة الدول والحكومات، وقيادات الهيئات والمؤسسات الدينية، ورؤساء المنظمات الدولية على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل تطور الأحداث في منطقة رفح».

وفي كلمة مسجّلة مسبقاً بُثّت خلال المؤتمر، قبل أن يحطّ بعيد ذلك في العاصمة الكويتية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «تتسبب الحرب في غزة في معاناة إنسانية مروعة - تزهق الأرواح وتشتت شمل العائلات وتجعل أعداداً هائلة من الناس بلا مأوى، يعانون من الجوع والصدمة».

وإذ كرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، قال غوتيريش: «لكن وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية. فطريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب سيكون طويلاً. وسيحتاج سكان غزة إلى شراكات أقوى وأعمق للحصول على المساعدة الإنسانية والتنمية على المدى الطويل، للوقوف على أقدامهم مجدداً وإعادة بناء حياتهم».

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