«الوطني الاتحادي» يشارك في جلسة برلمان البحر المتوسط بالبرتغال

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في الجلسة الـ 18 للبرلمان ومنتدى النساء البرلمانيات، اللذين يعقدان خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، في مدينة براغا البرتغالية.

تضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، كلاً من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وآمنة علي العديدي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتستعرض الجلسة أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالحوار في ما بين الحضارات وحقوق الإنسان وأنشطة عام 2024، وتناقش تقريراً حول «التحول الرقمي عبر الجمهور والقطاع الخاص في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط»، وآخر حول «الإبحار في المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي: التقدم والتحديات والآفاق المستقبلية في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط»، وإحاطة المشاركين حول نتائج حملة البرلمان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وسيتم أيضاً استعراض أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتعاون البيئي وأنشطتها لعام 2024، وتقرير حول «تغير المناخ وانتقال الطاقة»، وتقرير بعنوان «من عقد الفرص الضائعة إلى عقد التحول والتعاون: آفاق الاقتصاد العالمي 2023 - 2024 ومستقبل المنطقة الأورومتوسطية والخليجية».

وتعرض لجنة الحقوق السياسية والأمنية والتعاون والأنشطة المتعلقة بالأمن العام، تقريراً حول «التنمية الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، وتقريراً حول موضوع «الإرهاب والتهديدات الإجرامية: التأثير على مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط».

وتشهد الجلسة الإعلان عن الفائزين بجائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط للعام الحالي، وعرض أنشطة البرلمان والتقرير المالي، وانتخاب فريق رئاسة منتدى النساء البرلمانيات في البرلمان للفترة 2024 - 2026.

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