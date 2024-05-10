أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور

المصدر: البيان

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أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور، لمدة أربع سنوات، مشيراً سموه إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه، معلناً

وقال سموه في خطاب وجه إلى الشعب: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، مندداً بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد". وأشار إلى أن هناك من سعى إلى "غلق كل المنافذ لتجاوز واقعنا المرير".

وتابع: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير". وأضاف: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله». وتابع: "سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد" وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه انه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

وتابع: "لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه وسنحاسب المفسدين". ولفت أمير الكويت في كلمته إلى أن الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء. وشدد سموه على أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام ".

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