الإمارات تدين اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء.

وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وشددت على ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأية مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، ولأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود من دون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة لوقف إطلاق النار، معربة عن أملها بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل، وإنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، وبذل كل الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

امتثال صارم

وفي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية أمس، إلى «الامتثال الصارم» للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، قائلة إنه «عامل مزعزع للاستقرار».

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا «نطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي»، معتبرة أن بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح يشكل «عاملاً إضافياً لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك للمنطقة برمتها».

الاتحاد الأفريقي

وأدان الاتحاد الأفريقي التوغل الإسرائيلي في رفح، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف «هذا التصعيد الدامي» في الحرب.

وجاء في بيان على منصة «إكس» أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد «يدين بشدة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح، الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية»، بعدما سيطرت دبابات إسرائيلية على الممر الذي يعد رئيسياً لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

جهود الهدنة

واستؤنفت أمس، في العاصمة المصرية المفاوضات حول الهدنة في غزة «بحضور كل الأطراف»، حسبما أورد الإعلام المصري.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع لم تسمه قوله «استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة بحضور كل الأطراف»، في وقت تستضيف مصر وفوداً تمثل كلاً من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت القناة بوجود «توافق» بين جميع الأطراف لاستكمال المفاوضات في القاهرة، لكنها نقلت عن مصدر رفيع لم تسمه قوله إن القاهرة أبلغت إسرائيل «بخطورة التصعيد» بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتشديده على أن «مصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة». وأضافت نقلاً عن المصدر «هناك توافق بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي».

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إرسال وفد إلى القاهرة. وقال إنه أعطى الوفد تعليمات بأن يكون «حازماً بشأن الشروط اللازمة للإفراج» عن الأسرى، و«المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل».

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