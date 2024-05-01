القبض على متهم خطّط لأعمال إرهابية في الكويت

المصدر: كونا

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أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم، بحجز متهم بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.

وأوضحت النيابة أن المتهم نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له، مؤكدةً أنه تعلَّم صناعة المتفجرات وحرَّض متهمين آخرين على تعلُّمها، بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.

وذكرت، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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