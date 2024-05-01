الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حدود كينيا

المصدر: أبوظبي - وام، نيروبي - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة مانديرا شمال كينيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. كما أعربت عن خالص تعازيها وتضامنها مع كينيا في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شمالي العاصمة نيروبي وتسببت في انهيار سد ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الكينية والشعب الكيني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية كينيا في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شمالي العاصمة نيروبي وتسببت في انهيار سد ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة كينيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا. ولقي ما لا يقل عن 45 شخصاً حتفهم جراء فيضانات غمرت منازل وسيارات في أعقاب هطول أمطار في منطقة ماي ماهيو في وسط الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا الاثنين.

وأعلنت الشرطة أن الفيضانات نجمت عن انهيار أحد السدود في المنطقة ولكن اثنين من السكان قالا إن المياه اخترقت جسراً للسكك الحديدية بعدما تسبب انهيار أرضي سابق في سد نفق كان تمر عبره المياه، كما جرفت مياه الفيضانات أشجاراً وخطوطاً للسكك الحديدية.

وقالت وزارة الداخلية في كينيا أمس إن عمال الإنقاذ يبحثون عن 91 شخصاً على الأقل فُقدوا بعد سيول شديدة اجتاحت أنحاء البلاد، وقال الصليب الأحمر الكيني إن مكتب البحث عن المفقودين تلقى تقارير عن فقدان 76 شخصاً. وقال متحدث باسم الحكومة إن الفيضانات غمرت نفقاً على طريق داخل المطار الدولي بالعاصمة نيروبي، كما امتلأت السدود التي تعمل بالطاقة الكهرومائية عن آخرها.

وأرجأت وزارة التعليم الكينية بدء الفصل الدراسي الجديد أسبوعاً بسبب الأمطار.

ولقي ما لا يقل عن 169 شخصاً حتفهم في أنحاء كينيا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول منذ الشهر الماضي.

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