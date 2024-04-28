الإمارات تدين الهجوم على حقل خور مور للغاز بكردستان العراق

المصدر: أبوظبي - وام ، بغداد - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء من اليمن الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت الوزارة، عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليمن وشعبه الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم.

إدانة

وأدان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد القصف الذي استهدف حقل الغاز في السليمانية. وقال، عبر حسابه على منصة «X»، إن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل تعدياً على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتهدد أمن البلد واستقراره، مطالباً بكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره، وفقاً لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.

لجنة تحقيق

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة «X»، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل خور مور الغازي.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.

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