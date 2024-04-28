الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في شمال دارفور

المصدر: أبوظبي - وام

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت الإمارات في بيان أصدرته وزارة الخارجية، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار. كما دعت مجدداً جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

إغاثة عاجلة

ودعت كذلك إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.

وأعربت عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتناشد دولة الإمارات، مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وتؤكد موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.

تفاقم خسائر

وأثار القصف الجوي المكثف على عدد من مناطق دارفور، مخاوف كبيرة خصوصاً مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

وينقل موقع «سكاي نيوز عربية»، عن حقوقيين أن عمليات القصف التي تكثفت بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، استهدفت بشكل ممنهج مناطق سكنية في الفاشر ومليط والجنينة ونيالا وعدد من مدن الإقليم الذي تخضع 90 % من مناطقه لسيطرة قوات الدعم السريع، وسط مخاوف دولية متزايدة من خطورة الأوضاع في مدينة الفاشر عاصمة الإقليم والتي شهدت تحشيداً كبيراً من الجيش خلال الساعات الماضية.

وأكدت الناشطة الحقوقية، ونائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر، أن التقارير التي تم رصدها تشير إلى انتهاكات واسعة، مشيرة إلى أن المتضرر الوحيد من الهجمات الجوية هم السكان العزل. وقالت لـ «سكاي نيوز عربية»: «تتزايد الكوارث الإنسانية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن عمليات القصف الجوي المكثفة التي تستهدف مناطق عدة في دارفور».

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