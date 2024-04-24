عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه بوزير الخارجية البحريني، وبحثا خلال اللقاء الذي عقد اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون الإماراتي البحريني وسبل تعزيزه على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات تاريخية تزداد رسوخاً وتطوراً ونمواً، كما تشكل رافداً مهماً للعمل الخليجي والعربي المشتركين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير التعاون المثمر والبنّاء مع مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات، وذلك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويرسخ دعائم مستقبل مزدهر لشعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمستويات التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين ورؤيتهما تجاه أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه أن التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل المشترك لاحتواء كافة التوترات التي تهدد استقرارها وأمن وسلامة شعوبها.

وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مأدبة غداء تكريما للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

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