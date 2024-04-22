رئيس الوزراء المكلف يؤدي اليمين الدستورية نائباً لأمير الكويت

المصدر: الكويت - وكالات

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صدر، أمس، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، نائباً للأمير، طوال فترات غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد، وأن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

واستقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، أمس، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، لأداء اليمين الدستورية، بمناسبة تعيينه نائباً للأمير. وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

وأدى رئيس الوزراء المكلف اليمين الدستورية نائباً للأمير في فترة غياب الأمير.

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