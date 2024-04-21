مشعل الأحمد يعين رئيس الوزراء المكلف نائباً للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد

المصدر: البيان

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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف، نائباً للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وسبق أن أصدر الأمير أمراً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتم تعيبن الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في 15 أبريل الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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