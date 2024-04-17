الإمارات تؤكد ضرورة تجنب أي تداعيات تضاعف من التوتر بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وكالات

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حذرت دولة الإمارات من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكدت أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، وشددت على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا، التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو آمن ومستدام.

ضبط النفس

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، مشدداً على أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع بيتر زيجارتو، وزير خارجية المجر، مجمل التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تعزيز الجهود

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع لمنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الاستجابة الإنسانية

وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة خلال المرحلة الراهنة هي التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، مؤكداً على أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، كما استعرض سموه مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوق التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

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