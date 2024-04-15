الكويت: تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

المصدر: البيان

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صدر اليوم الاثنين في الكويت أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفيما يلي نص الأمر الأميري: «أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى - يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

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