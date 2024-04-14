قرقاش: حذرنا من تداعيات الحرب في غزة والسلام عبر الدبلوماسية هو الخيار المنطقي الوحيد

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام عبر الدبلوماسية هو الخيار المنطقي الوحيد اليوم.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: يحق لنا أن نعبر عن قلقنا من التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، وتجنيب شعوبها مخاطر الحروب. طالما حذرنا من تداعيات الحرب في غزة وأولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، واليوم تبرز الحاجة إلى السلام عبر الدبلوماسية وضمن اسس الاستقرار و الازدهار و العدالة، هذا هو الخيار المنطقي الوحيد.

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