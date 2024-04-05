لانا نسيبة تلتقي أنطونيو غوتيريش

المصدر: البيان

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اجتمعت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون لقاؤهما الأخير بصفتها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وعملت معالي السفيرة نسيبة، خلال فترة توليها منصب المندوبة الدائمة، بشكل وثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة على حزمة من أولويات السياسة الخارجية للإمارات، بما يشمل الحاجة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتعزيز دور النساء والفتيات في أفغانستان، ودفع التقدم في العمل المناخي، وتعزيز التسامح والسلام والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم.

وأكدت بعثة الدولة بالأمم المتحدة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الإمارات تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز تعددية الأطراف والحوار الإقليمي، من أجل ترسيخ السلام والأمن الدوليين والتنمية في جميع أنحاء العالم.

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