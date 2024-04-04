الكويتيون يختارون اليوم أعضاء «مجلس الأمة» الـ18

المصدر: الكويت - ليلى بن هدنة

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يتوجه الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر، الذي لم يتم عاماً واحداً من عمره المقرر دستورياً بـ4 سنوات، إذ انتخب في يونيو 2023، وصدر مرسوم بحله في فبراير الماضي.

يشارك في الانتخابات الحالية 200 مرشح في الدوائر الخمس في ظل إجمالي الناخبين البالغ عددهم 834733 ناخباً، حيث تتصدر الدائرة الخامسة بعدد ناخبين يبلغ 270768 ناخباً ثم الرابعة بـ 220932 ناخباً وبعدها الثالثة بـ 143693 ناخباً، فالأولى بـ 104038 ناخباً، وأخيراً أقل الدوائر الانتخابية، الثانية بعدد ناخبين يبلغ 95302 ناخب.

تأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.

وحل مجلس الأمة الكويتى صار معهوداً خلال العقدين الأخيرين من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، حيث أجريت 11 عملية انتخابية منذ عام 2003، نتج عنها 11 مجلساً منتخباً، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية.

مسار يتجدد

وتم اختيار شعار «مسار يتجدد» في إطار إصرار على الإصلاح وتصحيح المسار في العملية الانتخابية، والتي تتجسد من خلال الشفافية كمبدأ وأسلوب عمل.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعا الاثنين الماضي، الناخبين إلى استيفاء حقهم الانتخابي بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة، اليوم.

معتبراً أن «من يقاطعها، فإنه يفرط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة حسن الاختيار». وأضاف: «نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية».

واستبعدت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مُرشحاً، بسبب قضايا تتعلق بإدانة بعضهم تنظيم انتخابات فرعية.

وأكدت وزارة الداخلية انتهاءها من التجهيزات اللازمة لتنظيم الانتخابات، حيث تم إعداد 23 مدرسة كمقار للاقتراع، تشتمل على 764 لجنة انتخابية، كما تم الانتهاء من التجهيزات التأمينية اللازمة لضمان سريان الانتخابات فى أجواء من الانضباط والهدوء والأمن.

وأوضحت الوزارة، أن المقار الانتخابية تشمل 5 مدارس ستكون مقرات للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة.

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