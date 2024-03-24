مقترحات إماراتية وبحرينية لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: جنيف - وام

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شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية ومجموعة البريكس، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

حيث قدمت دولة الإمارات ومملكة البحرين مقترحات لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وعرض الدكتور علي راشد النعيمي، بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد برئاسة إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقريراً حول عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية.

وتضمن العرض مستجدات مناقشة ميزانية الاتحاد حتى يناير 2024، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية.

كما تم اعتماد تقرير المدقق الخارجي على حسابات الاتحاد والحساب الختامي للعام 2023.

النظام الأساسي

وقال علي راشد النعيمي، إن اللجنة التنفيذية عرضت تشكيل مجموعة العمل الخاصة بتعديلات النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات ومملكة البحرين قدمتا مقترحات لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ومن أبرزها مقترح لزيادة عدد ممثلي المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية إلى اثنين مع مراعاة التوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى مقترح مملكة البحرين بتعديل الأصوات المطلوبة لاعتماد البند الطارئ، بحيث يتم اعتماد البند الطارئ عندما يحصل على أغلبية الأصوات بدلاً من أغلبية ثلثي الأصوات.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية استعرضت التحضيرات للمؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم عام 2025 الذي سيعقد في جنيف، وتشكيل اللجنة الخاصة بالتحضير للمؤتمر.

وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، تم استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتم استعراض الطلبات الخاصة بإدراج البنود الطارئة على جدول أعمال الجمعية الـ 148، وجدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

بندان طارئان

وبحث ممثلو البرلمانات العربية، البندين الطارئين، الأول مقدم من جنوب أفريقيا بالنيابة عن المجموعة البرلمانية الأفريقية حول تعزيز الدراية بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل الصادرة عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، والثاني مقدم من إسرائيل حول إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، لتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية حول البند الطارئ على جدول أعمال اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية، وتم الاطلاع من الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية على التقرير السنوي للجمعية.

وجدول زمني موجز للفعاليات الدورية للجمعية البرلمانية الآسيوية بحلول نهاية العام 2024، وكيف يمكن للجمعية البرلمانية الآسيوية أن تتوصل إلى استراتيجية أفضل لتنسيق موقف موحد بشأن المسائل الدولية ذات الأهمية للجمعية البرلمانية الآسيوية.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في اجتماع مشترك لرؤساء الوفود البرلمانية لدول البريكس، على هامش الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، من أجل التحضير لاجتماع رؤساء اللجان البرلمانية للشؤون الخارجية لدول البريكس، والتحضير للمنتدى البرلماني العاشر لدول البريكس، الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ يومي 11 و12 أبريل المقبل.

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