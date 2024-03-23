الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في قندهار

المصدر: أبوظبي- وام، كابول- وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

مواساة

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع صباح أول من أمس في قندهار جنوب أفغانستان إلى 20 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية.

حصيلة القتلى

وكانت السلطات الأفغانية أفادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحاً بسقوط 3 قتلى و12 جريحاً بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف ونسبته إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني إن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج فرع بنك كابل الجديد في قندهار حوالي الساعة الثامنة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينتش).

وقال سمنغاني: «عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لاستلام رواتبهم» مضيفاً أن الضحايا كانوا من المدنيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

تصريح

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين «بحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش».وأضاف إن «الوزارة تأخذ هذا الاعتداء على محمل الجد. وسيتم التعرف على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة».

يشار أن مكتب بنك كابل يقع في موقع مهم بولاية قندهار بجانب مقر الشرطة، ويبعد كيلومتراً واحداً عن مقر حاكم الولاية.

وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ استعادت طالبان السلطة في أغسطس 2021 وساد الأمن بشكل نسبي.

مع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش يشكل تهديداً.

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