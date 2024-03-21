تفاؤل أمريكي بقرب التوصل إلى «تهدئة» في غزة

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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يرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة بات قريباً، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية (السادسة منذ بدء الحرب) إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب. وأوضح بلينكن في تصريحات لقناة «العربية الحدث» أن واشنطن طرحت بدائل لعملية إسرائيل في رفح، لافتاً إلى أنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن الأسبوع المقبل.

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول آخر التطورات في غزة والوضع في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن سيزور إسرائيل غداً الجمعة، في تمديد لجولته في الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بلينكن للسعودية ضمن جولة له تشمل أيضاً مصر لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل محادثات تجري حول التهدئة في غزة، من دون أن يعلن الوسطاء عن تحقيق أي تقدم، في حين جددت إسرائيل تأكيدها بأنها ستجتاح مدينة رفح برياً.

وأعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أمس، أن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن إرساء هدنة يتمّ التفاوض بشأنها في الدوحة، جاء «سلبياً بشكل عام.. حيث تراجعت عن موافقات قدمتها للوسطاء سابقاً»، وفق ما قال في مؤتمر صحافي ببيروت، معتبراً أن هذا الرد «قد يوصل المفاوضات لطريق مسدود».

اجتياح رفح

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك «سيستغرق بعض الوقت». وذكر في بيان أنه سيوافق قريباً على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.

وتحدث سكان مدينة غزة في شمال القطاع عن أعنف قتال منذ شهور حول مجمع الشفاء الطبي. وقالت إسرائيل إنها قتلت 90 مسلحاً في معركة متواصلة هناك لليوم الثالث على التوالي، فيما نفت حماس وجود مقاتلين، وقالت إن القتلى في المستشفى مدنيون.

ولقي 27 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس، على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كذلك منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وفا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 31923 قتيلاً و74096 جريحاً، منذ بدء الحرب.

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