الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

المصدر: أبوظبي- «وام»، بروكسل، رام الله - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

تزيد التوتر

في الأثناء أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين «موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف البيان «يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين». وتابع «علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة».

وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، بأنه «لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان».

اعتقالات

من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، 37 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم أربع نساء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) امس أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وجنين والخليل وطولكرم»، مشيرة إلى أن الاعتقالات رافقتها حملة تمشيط وتفتيش وعمليات تخريب واسعة.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن «حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق». وأشارت المنظمتان، في بيان الأربعاء، إلى اعتقال نحو 7450 مواطناً من الضفة، منذ بدء «العدوان» على قطاع غزة.

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