قرقاش: السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي للجميع

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة، الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت شعار «إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات».

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة X: «سعدت بالمشاركة ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان تحت شعار إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات».

وأضاف معاليه: «السلام والاستقرار والتنمية تبقى عناصر مشتركة ومحل اتفاق وهدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات بحسب الموقع الجيوسياسي».

17 جلسة

وانتهت الجمعة، فعاليات اليوم الأول من المنتدى، بعقد 17 جلسة نقاشية حول قضايا الأمن والسياسية والدبلوماسية وعدد من الملفات الساخنة في المنطقة والعالم، بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة، إضافة إلى مديري منظمات دولية ومدنية.

كما عُقِدت على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية. كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة وتمتد فاعلياته إلى اليوم الأحد.

وانطلقت فعاليات المنتدى، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد في كلمته حاجة الإنسانية إلى «عالم أكثر عدلاً»، وفق وسائل إعلام تركية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز