قرقاش: الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية وتأثيرها

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة يعد ذلك تأكيداً جديداً على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس": الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية، وبحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة تأكيد جديد على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأضاف معاليه: "مسيرتنا المباركة ماضية نحو مستقبل مشرق بحكمة قيادتنا ورؤيتها السديدة".

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