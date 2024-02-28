أنور قرقاش: علاقة الإمارات بالشعب السوداني تاريخية

المصدر: دبي، واشنطن - البيان ورويترز

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وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، علاقة دولة الإمارات بالشعب السوداني الشقيق بـ«التاريخية» في كافة الظروف.

وقال معاليه إن رمي التهم جزافاً ضد دولة الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية، أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات، والتنصل من المسؤولية، مشدداً على أن المهاترات لن تثني دولة الإمارات عن العمل مع الشركاء، لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره.

وكتب معاليه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات، وللتنصل من المسؤولية». وأكمل معاليه: «علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف، ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره».

إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، أنها ستعين مبعوثاً خاصاً جديداً للسودان، في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب، لاسيما بعد فشل المحادثات بشأنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان أوردته «رويترز»، إن الدبلوماسي السابق، عضو الكونجرس، توم بيرييلو، سيتولى دور المبعوث الخاص.

وأضاف بلينكن أن السفير الأمريكي لدى السودان، جون جودفري، غادر منصبه، مفيداً بأن دانيال روبنستين، سيعمل قائماً بالأعمال مؤقتاً كمدير لمكتب شؤون السودان، ومقره في إثيوبيا.

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