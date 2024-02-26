الإمارات: التوترات الدولية تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه

المصدر: ريو دي جانيرو - وام

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أكدت دولة الإمارات أن العالم اليوم محفوف بالتحديات التي تختبر العزيمة الدولية والعمل الجماعي، وأن التوترات الدولية تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه.

جاء ذلك في مداخلة قدمها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، خلال مشاركة الإمارات بالاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة العشرين «G20» للعام 2024.

وترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة و«الشيربا» الإماراتي لمجموعة العشرين، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، والذي تمحور حول دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية المستمرة، وتحقيق الإصلاحات المنشودة لمنظومة الحوكمة العالمية.

وقال معاليه إن العالم اليوم محفوف بالتحديات التي تختبر العزيمة الدولية والعمل الجماعي، مضيفاً أن «التوترات الدولية، سواء كانت ناجمة عن صراعات جيوسياسية، أو فوارق اقتصادية، أو أزمات بيئية، تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه».

وقال معاليه «أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، خلال مشاركتها كدولة ضيف في مجموعة العشرين، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي بعد جائحة «كوفيد 19»، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

أولويات

وأعرب عن دعم دولة الإمارات للأولويات التي أعلنتها البرازيل لمجموعة العشرين، والتي تركز على مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.

وأكد معاليه ضرورة البناء على المخرجات والنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي اختتم أعماله الناجحة في دولة الإمارات، وجرى خلاله إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، حيث تمكن المؤتمر من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.

من جهة ثانية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تشدد على أن الأولوية العاجلة في ما يتعلق بالصراع في قطاع غزة هي إنهاء العنف، وحماية المدنيين في القطاع، وتأمين فتح ممرات إنسانية إغاثية لإيصال المساعدات إلى المدنيين.

دعوة

وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع بناء على دعوة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام الثالث على التوالي بصفة ضيف، حيث تمت دعوة الدولة مؤخراً من قبل رئاسة المجموعة، ممثلةً بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة للمشاركة في أعمال المجموعة للعام 2024 تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، حيث حددت الرئاسة البرازيلية أولويات المجموعة، والمتمثلة بتطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، فقد شاركت في أعمال وقمة مجموعة العشرين بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.

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