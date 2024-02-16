مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

المصدر: الكويت - وكالات

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أصدر الديوان الأميري في الكويت، أمس، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة، بحسب ما أوردت وكالت الأنباء الكويتية (كونا). جاء ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي.

عزا المرسوم الأميري الخطوة إلى أنها جاءت «بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».

وجاء في نص المرسوم الأميري أنه: «بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره».

يذكر أن مجلس الأمة رفض بالإجماع شطب حديث النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أثناء جلسة مجلس الأمة، الأسبوع الماضي، التي كانت مقررة للرد على خطاب الأمير يوم تنصيبه، حيث شطب رئيس مجلس الأمة حديث الكندري عن خطاب الأمير، الذي قال فيه «إن المجلس والحكومة توافقا على الإضرار بمصالح الكويت».

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