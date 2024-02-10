نجاح إماراتي في تبادل 200 أسير حرب روسي وأوكراني

المصدر: أبوظبي - «وام»، ووكالات

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نجحت دولة الإمارات في عملية وساطة، للمرة الثالثة، منذ مطلع العام الجاري، بشأن تبادل 200 أسير حرب بين جمهوريتي روسيا الاتحادية، وأوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، إتمام عملية الوساطة الجديدة، التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي، مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

وطبقاً للبيان، تواصل الوزارة جهود الوساطة التي تقوم بها الإمارات، ونجاحها في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أن نجاح الوساطة الثالثة «يأتي انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية، والاعتدال، والحكمة، التي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية».

وأضافت: «وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي، مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني». فيما أعربت الوزارة، مجدداً، عن «تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية، وأوكرانيا، على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية، وإنجاح عملية تبادل الأسرى».

كما أكدت «استعداد دولة الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا»، مشددة على موقفها المتمثل في «الدعوة إلى الدبلوماسية، والحوار، وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات، التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة».

جاءت عمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الإمارات كالتالي: مطلع يناير 2024: إتمام عملية التبادل الأولى، نهاية يناير 2024: نجاح عملية التبادل الثانية، فبراير 2024: تمت عملية التبادل الثالثة.

جدير بالذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال يناير الماضي في إتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر عام 2022 في الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت روسيا نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

فيما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «آر تي عربية»، عن بيان لـ«الدفاع الروسية»: «نتيجة لعملية التفاوض، تم في 8 فبراير 2024، إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف». وأضافت «الدفاع الروسية»، إنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.

وذكرت أنه سيتم نقل المقاتلين الروس، المفرج عنهم، إلى موسكو، لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إذ يتم تزويدهم جميعاً بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة. ونوّه بيان «الدفاع الروسية» بأن دولة الإمارات قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الروس من الأسر، خلال العملية الجديدة، لافتاً إلى أنه جرت عملية تبادل أسرى حرب في السابق، تحديداً يوم 31 يناير الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، وقتها، في بيان مماثل، استعادة 195 جندياً روسياً.

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