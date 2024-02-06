قرقاش: الإمارات لن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في طريقها، ولن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «X» (تويتر سابقاً): «في عالمنا العربي هناك من يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها، وهناك من يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها».

وأضاف في تدوينته: «الإمارات ماضية في طريقها، وكل الشكر لمن يغبطنا، ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية».

وكان معاليه كتب في تغريدة سابقة إن «الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً»، مضيفاً: «وسنبقى مصدر اعتدال، ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار»، مؤكداً: «سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة، وتضليلهم سيذهب هباءً منثوراً».

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