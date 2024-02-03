الإمارات: دعم كامل للجهود الأممية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

المصدر: أبوظبي، غزة ــ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الإمارات التزامها الدائم والراسخ والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمها بشكل كامل الجهود الأممية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي بحث سبل تعزيز آليات إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل مكثف وآمن ومستدام، كما بحث الدور المهم والحيوي لـ«أونروا»، وأهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لأداء مهامها.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد إن الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. إلى ذلك، عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس، في حين قالت «يونيسيف»: «إن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، وجميع الأطفال بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية».

لمتابعة التفاصيل:



ـــ الأمم المتحدة: رفح «طنجرة ضغط مملوءة باليأس»

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز