إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية بتهم فساد

المصدر: البيان

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كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في تهم فساد.

وأوضح المصدر، في بيان عبر الحساب الرسمي للهيئة في منصة «إكس»، أن المدني تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال بحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال.

وذكر أنه قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكَّنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.

ولفت إلى أنه حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من المشاريع بواسطة أحد أقاربه، ويدعى محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي أقرَّ بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها.

وأكد أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم إلى القضاء.

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