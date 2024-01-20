الإمارات تشارك في قمة «إيغاد» الاستثنائية

المصدر: كامبالا - وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الأفريقية «إيغاد»، التي عقدت في العاصمة كامبالا، بمقر الرئاسة الأوغندية في عنتيبي، لبحث التطورات المستجدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا (العضوان في «إيغاد»)، وجهود حل الصراع الدامي في السودان، القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إذ تسعى قمة «إيغاد» الاستثنائية في دورتها الـ42، إلى إيجاد السُبل الداعمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي برمته.

هذا، واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، أول من أمس، في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي. كان من بين الحضور رؤساء جيبوتي، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، إضافة إلى حضور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي».

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