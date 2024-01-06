الكويت ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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رحبت دولة الكويت بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهمت في تحقيق هذا التطور الإيجابي، معرباً عن آماله في أن يتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب، وجهود أخرى لتهدئة التصعيد.

من جهة، ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، نجاح جهود وساطة دولة الإمارات في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأشاد العسومي بالدبلوماسية الإماراتية الرائدة وبدور دولة الإمارات التي تعمل دائماً من أجل السلام الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعوب.

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