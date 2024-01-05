الكويت ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: البيان

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رحبت دولة الكويت بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

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