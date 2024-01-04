البحرين ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: المنامة - بنا

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أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن وزارة الخارجية أعربت عن ترحيب المملكة بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية دعم البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونجحت وساطة إماراتية،أول من أمس، في إنجاز صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها عودة 248 جندياً إلى روسيا، مقابل استعادة أوكرانيا أكثر من 230 أسيراً.

وهذه الوساطة ليست الأولى من نوعها، على مسار الأزمة، فسبق أن نجحت وساطة إماراتية خلال فبراي الماضي في إنجاز صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها عودة 63 أسير حرب «من الفئة الحساسة» إلى روسيا، مقابل استعادة أوكرانيا 116 أسيراً.

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