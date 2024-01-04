نجاح وساطة إماراتية لتبادل 478 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: أبوظبي ـ وام - موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب.

وقد أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.

وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا أمس الأربعاء تبادل نحو478 أسير حرب، في أول عملية تبادل رسمية بينهما منذ أشهر عدة، في خضم تصاعد الضربات المتبادلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام «إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكرياً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «أكثر من 200 من جنودنا ومدنيينا عادوا من الأسر لدى الروس».

وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، استعادة 230 جندياً أوكرانياً بالضبط خلال «التبادل التاسع والأربعين» بين كييف وموسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأكدت كييف وموسكو أن التبادل حدث بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك مهم لروسيا في العديد من الملفات الإنسانية والاقتصادية وفي قضايا الطاقة.

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