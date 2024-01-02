الإمارات تتضامن مع اليابان وتعزي في ضحايا الزلزال

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

فيما تسابق اليابان الزمن لإنقاذ الناجين من زلزال العام الجديد بعدما تسبب في مقتل 48 شخصاً.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليابان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتعكف اليابان، على تقييم مدى الأضرار الناجمة عن زلزال ضرب ساحلها الغربي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 48 شخصاً على الأقل، ودمر مباني وطرقاً رئيسة، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع كبير من المنازل في درجات حرارة تصل للتجمد.

وأتى حريق كبير على جزء من مركز مدينة واجيما، وهي مدينة ساحلية صغيرة تقع في شمالي شبه جزيرة نوتو وتشتهر بمنتجاتها الحرفية كما انهار مبنى تجاري مكون من ستة طوابق جراء الزلزال.

ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجات بعد ظهر الاثنين، ما دفع سكاناً في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة مع وصول أمواج تسونامي يبلغ ارتفاعها نحو متر إلى الساحل الغربي لليابان.

كما أُرسل الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضرراً في شبه جزيرة نوتو النائية نسبياً في محافظة إيشيكاوا.

معركة مع الزمن

ومع ذلك، تعثرت جهود الإنقاذ بسبب أضرار جسيمة لبعض الطرق وتعطلها، واضطر أحد المطارات في المنطقة إلى الإغلاق، بسبب شقوق في المدرج كما تم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبّارات والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع طارئ، أمس إن «البحث وإنقاذ المتضررين من الزلزال معركة مع الزمن». وأضاف إن رجال الإنقاذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة نوتو بسبب تضرر الطرق، وإن المسح بطائرات هليكوبتر كشف عن حرائق كثيرة وأضرار واسعة النطاق في المباني والبنية التحتية.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية في موقعها الإلكتروني إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 33 ألف منزل في إيشيكاوا وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن معظم المناطق في شبه جزيرة نوتو الشمالية ليست لديها إمدادات مياه.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 140 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال أول مرة، وحذّرت من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

وقالت الحكومة إنها أمرت بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في 9 مناطق في الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسة في اليابان بعد تسونامي.

نفي أي خلل

وأعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أنه لم يثبت حدوث أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، ومن ذلك 5 مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما اللتين تشغّلهما شركة كانساي للطاقة الكهربائية في مقاطعة فوكوي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة واليابان باحتسابهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحّد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب».

تسونامي

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه تم رصد تسونامي يصل ارتفاعه إلى 85 سم قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو اليابانية أمس بقوة 7.6 درجات، وتم إصدار تحذير رئيس من وقوع تسونامي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، إنه بعد نحو أربع ساعات من وقوع الزلزال، شوهدت موجة تسونامي، بلغ ارتفاعها 85 سم عند أعلى نقطة، قبالة ميناء «موكهو» في مدينة دونغهاي الساحلية الشرقية، على بعد 182 كيلومتراً في شرقي سيئول، وذلك وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

وفي أعقاب الزلزال، شوهد أول تسونامي قبالة الساحل الشرقي الكوري الجنوبي في أقل من ساعتين، في مدينة غانغنيونغ الساحلية، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 39 سم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سواحل كوريا الجنوبية تسونامي منذ يوليو من سنة 1993، حينما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات هوكايدو اليابانية.

تحرك الأرض

إلى ذلك، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أمس بأن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، حللت البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال بأن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للأرض، حيث تحركت أفقياً لمسافة نحو 1.3 متر إلى الغرب.

كما يشير تحليل هيئة المعلومات إلى تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريباً في بلدة أناميزو، و80 سنتيمتراً في مدينة سوزو كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمتراً ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.

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