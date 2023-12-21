الإمارات: تقدم كبير في العلاقات العربية الروسية

المصدر: مراكش - وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى «التعاون العربي الروسي»، على المستوى الوزاري، الذي عقد، أمس، بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.

ناقش المشاركون خلال المنتدى، سُبل تعزيز التعاون بين الدول العربية، وروسيا الاتحادية، في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية-الروسية، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك للدفع بالعلاقات، ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.

وأوضح معالي المرر في كلمة أن الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكد معاليه أن العلاقات العربية-الروسية، حققت تقدماً كبيراً في مجالات عديدة، بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها، لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة.

واختتم الاجتماع أعماله بإعلان مشترك، تضمن من بين العديد من البنود، فقرة عن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، تستذكر البيان المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا، الصادر في يوليو الماضي، وتدعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية، استناداً إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.

بينما أشاد الإعلان المشترك بنتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ «كوب 28»، وجهود دولة الإمارات في الوصول إلى الاتفاق التاريخي «اتفاق الإمارات»، الذي أقرّه المؤتمر بالإجماع.

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