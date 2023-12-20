أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة

المصدر: البيان

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أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت، في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت اليوم الأربعاء.

واستنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بحضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.

وقد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب

الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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