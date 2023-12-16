نواف الصباح.. مسيرة حافلة بخدمة الكويت

المصدر: البيان

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توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في 25 يونيو 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.

وتعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".

وكان قد تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.

كما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

وتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

وتولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

وعين محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

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