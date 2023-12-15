الإمارات تدعم جهود السلام في جنوب السودان

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كافة الجهود الأممية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان، بالتزامن مع دخول جنوب السودان المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية، ما يتطلب شراكة وثيقة بين مختلف شرائح المجتمع، على كافة المستويات الوطنية لإحراز التقدم المنشود، بما يلبي تطلعات الشعب في جنوب السودان.

وأعربت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية ضد المدنيين، وجددت الدعوة لاحتواء العنف ونزع فتيل التوترات بين المجتمعات المتضررة منه.

وحثت الدولة على مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ خريطة الطريق للاتفاق المعاد تنشيطه، وأكدت أهمية دور الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي، و«إيغاد»، وبعثة «أونميس»، في التحضير للانتخابات والمواعيد النهائية لعقدها، وشددت على أهمية دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع، كونه جزءاً لا يتجزأ من مسار الانتخابات.

وأضاءت الإمارات على الأوضاع الإنسانية الصعبة في جنوب السودان، والحاجة الماسة لمعالجتها بتوفير الاحتياجات الأساسية.

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