الإمارات تدعو للعمل لاستقرار المنطقة

المصدر: نيويورك - البيان

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دعت دولة الإمارات إلى العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً دعمها لمكتب «أونوكا»، لدوره المهم في التنسيق بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما يمكّن دول المنطقة من مواجهة التحديات التي تقوّض السلم والأمن في المنطقة، سعياً لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوبها.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي، إن معالجة التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب اتباع نهج متسق ومتعدد المسارات.

وأكدت ضرورة التركيز على التصدي لآفتي التطرف والإرهاب، ومعالجة أسبابهما الجذرية، ومواصلة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. وأعربت الدولة عن تطلعها لمخرجات الاجتماع الوزاري في بانغي، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الإقليمية لمنع ومكافحة خطاب الكراهية في وسط أفريقيا.

وأفادت بأن الحلول السياسية الشاملة هي البوصلة الموجهة للعمليات الانتقالية، مؤكدة التركيز على الحوار البنّاء، لبناء الثقة، وتجاوز العقبات، ومواصلة «أونوكا» و«إيكاس» دعمهما لإنجاح العمليات السياسية في المنطقة.

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