الإمارات تتضامن وتعزي باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي

المصدر: أبوظبي - وام، إسلام آباد - أ.ب

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عبّرت دولة الإمارات، أمس، عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان، شمال غربي البلاد، وأسفر عن مقتل العشرات.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

فيما أعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية، وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس، أن الانتحاري الذي صدم بسيارته البوابة الرئيسة لمركز للشرطة، شمال غربي باكستان، استخدم 120 كيلوغراماً من المتفجرات. وأسفر الهجوم (وهو أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر)، عن مقتل 23 ضابطاً، وإصابة 32 آخرين.

وصرح رئيس وحدة إبطال القنابل، عناية الله، لـ«الأسوشيتد برس»، بأن المتفجرات كانت مثبتة في سيارة المهاجم الانتحاري.

واستهدف الهجوم (الذي ضم 5 مسلحين آخرين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة)، مركز شرطة «دارابان» في مدينة ديرة إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، فيما تبنت حركة متشددة المسؤولية عن الهجوم.

وقالت السلطات إن عدداً كبيراً من قوات الأمن من أنحاء باكستان انتقل إلى المركز للقيام بعمليات استخباراتية ضد المسلحين في المنطقة بالتنسيق مع الشرطة المحلية. وقال الجيش في بيان، إنه أقام جنازة للقتلى خلال الليل، حضرها مسؤولون كبار في الجيش.

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