الإمارات تدعم الجهود الأممية لإنجاح انتخابات الكونغو الديمقراطية

المصدر: نيويورك - البيان

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حثّت دولة الإمارات بعثة «مونوسكو»، وفريق الأمم المتحدة، الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، المرتقبة، حيث سيتوجه الكونغوليون، خلال نحو أسبوع من الآن، إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة في عملية الانتخابات، معربة عن الأمل أن تسهم الأخيرة في رسم مستقبل البلاد، بما يتماشى مع تطلعات الكونغوليين.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ألقته، أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

مشاركة المرأة

وأكد البيان أهمية ضمان المشاركة الكاملة، والمتساوية، والهادفة، للمرأة، في جميع مراحل العملية الانتخابية، لمحورية دورها في المجتمع، لاسيما في بناء وترسيخ السلام.

وشدد بيان الدولة على وجوب أن تظل حماية المدنيين في صدارة الأولويات، إزاء تعرضهم المستمر لهجمات مسلحة بما يعتبر «مقلقاً للغاية»، خاصة في منطقة شمال كيفو، التي تشهد تزايداً للعنف، مجدداً إدانة الإمارات لأعمال العنف. وكرر البيان دعوة الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها، ووقف دائم لأعمالها العدائية، مشدداً على موقف الدولة الثابت في دعم سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.

كما دعا البيان لاستمرار الحوار بين «الكونغو الديمقراطية»، والجهات الإقليمية الفاعلة، معتبراً أن أمن واستقرار كينشاسا من أمن واستقرار المنطقة.

انسحاب تدريجي

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا، والتخطيط لنشر المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتسريع الانسحاب التدريجي لبعثة «مونوسكو»، وعدم ترك أي فراغ قد تستغله الجماعات المسلحة لتقويض جهود السلام.

وأكد بيان الإمارات أن معالجة الأزمة الإنسانية تتطلب التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي، والتركيز على سد الاحتياجات الطارئة ووضع خطط لتحسين الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد.

جهود وعقبات

وشدد البيان على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى كافة المحتاجين، والتغلب على العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى أكثر من مليوني شخص.

وأكد بيان الدولة ضرورة وضع تطلعات الشعب الكونغولي في صلب المداولات بشأن مستقبل بعثة «مونوسكو»، وكذلك إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في البلاد لاسيما المرتبطة بالتغيّر المناخي، والوقاية من النزاعات مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض.

وأكد التزام دولة الإمارات بمواصلة المشاركة البناءة مع أعضاء المجلس خلال المفاوضات المتعلقة بولاية بعثة «مونوسكو»، لضمان تقديم الدعم الكافي لـ«الكونغو الديمقراطية».

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