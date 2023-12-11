الكويت: عودة حركة الملاحة بمينائي الشويخ والشعيبة بعد توقف بسبب الأحوال الجوية

المصدر: د ب ا

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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والشعيبة، مع تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وذكرت الموانئ في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية في الميناءين عند الساعة التاسعة صباحا، بعد توقفها في وقت سابق أمس.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت توقف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والشعيبة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الذي تعرضت له البلاد يوم أمس.

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