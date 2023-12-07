الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال، اليوم "الخميس"، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس": انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد "الجمعة"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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