القمة الخليجية الـ 44 تنعقد اليوم في قطر

المصدر: قنا

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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن القمة الخليجية الـ44، المقرر انطلاقها في الدوحة اليوم الثلاثاء، تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات كبيرة.

وأعرب الشيخ تميم، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، عن ترحيبه بـ "قادة وممثلي دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم.

وقال الأمير: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

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