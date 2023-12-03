السيطرة على حريق اندلع بخط أنابيب نفط في الكويت

المصدر: كونا

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أعلنت شركة نفط الكويت، مساء اليوم، أن حريقاً محدوداً اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، مؤكدةً أنه تمت السيطرة عليه من دون تأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الحريق المحدود قد اندلع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول، ما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

وذكرت أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق؛ إذ استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة، بحسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق، مشيرةً إلى أنها تسير وفق الخطط الموضوعة.

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