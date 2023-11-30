محمد بن زايد يجدد مؤازرته للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وتحقيق استقلاله الوطني

المصدر: دبي - البيان

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في رسالة وجهها لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤازرته للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق استقلاله الوطني أسوة بكل الشعوب.

ونشرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على حسابها في منصة «X».. «وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤازرته للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق استقلاله الوطني أسوة بكل الشعوب.

وذلك في رسالة وجهها لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني». وأضافت «يأتي هذا اليوم وفلسطين تتعرض لعدوان إسرائيلي مدان، تكشفت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، فلم تألُ دولة الإمارات جهداً في الجمعية العامة ومجلس الأمن لدعم الشعب الفلسطيني، ما تمخض عنه إصدار القرار 2712 الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة، والدولة عازمة على الدفع نحو تحقيق سلام مستدام، يبدأ أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية».

رسالة الأمم المتحدة

وأرفقت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في منشورها على «X» منشوراً لأخبار الأمم المتحدة يتضمن رابط رسالة الأمم المتحدة للعام 2023 بشأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشرت بتاريخ 28 نوفمبر 2023 وجاء فيها:

«يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل أحد أحلك الفصول في تاريخه»، هكذا استهل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالته بمناسبة اليوم الدولي، معرباً عن الفزع من الموت والدمار اللذين اجتاحا المنطقة «فباتت تئن من فرط الألم والويل والكمد».

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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